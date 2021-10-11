В Ижевске пройдет конкурс эссе и поздравительных открыток, посвященных Дню отца

Принять участие в нем могут дети от 4 лет и школьники до 11 класса.

Ижевск. Удмуртия. Школьники и воспитанники детских садов Ижевска могут поучаствовать в городском конкурсе, посвященном празднованию Дня отца. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ученикам с 5 по 11 класс предлагают выразить свои мысли в эссе на темы: «Мой папа — моя гордость», «Что такое отцовская любовь», «Отец будущего — какой он?», «Письмо моему будущему сыну». Чтобы принять участие, необходимо подать заявку до 13 октября по ссылке.

Воспитанники детских садов и учащиеся начальной школы возрастом от 4 лет могут сделать открытку «Мой папа» и написать в ней самые искренние пожелания. Оригиналы открыток нужно сдать в Дом детского творчества Первомайского района на улице Советской, 22Б. Сделать это можно с 09:00 до 17:30. Заявки на конкурс также нужно подать до 13 октября по ссылке.

Напомним, что в Удмуртии День отца празднуют с 2019 года. В 2021 году президент России Владимир Путин учредил этот праздник на уровне страны. Ежегодно он будет отмечаться в третье воскресенье октября.