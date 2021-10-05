Дополнительные ограничения из-за коронавируса в Удмуртии, День отца в России и возвращение «Фейсбука»: новости к этому часу

О чем писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Трудовая неделя набирает обороты, а вместе с ней разгоняется и информационный поток. Узнаем, о чем говорили в республике, стране и мире в последние несколько часов.

Дополнительные ограничения по ковиду

В Удмуртии с понедельника, 11 октября, отменяются все массовые мероприятия. Необходимое в условиях роста заболеваемости коронавирусом решение озвучил председатель правительства республики Ярослав Семенов. В соответствии с решением регионального оперативного штаба, точки общепита должны прекращать работу не позднее 23:00, закрываются детские игровые комнаты в торговых центрах.

Также правительством Удмуртии обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации для жителей региона. В первую очередь эта мера может коснуться тех, кто часто контактирует с людьми. Минздраву республики поручено составить перечень категорий граждан, для кого прививка станет непременным условием социального взаимодействия.

Опасные насаждения

В Ижевске спилят около 30 аварийных деревьев. В первую очередь старые и поломанные насаждения уберут вдоль автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Санитарная рубка пройдет исходя из результатов обследований зеленого каркаса города, а также обращений жителей и предписаний надзорных органов.

С 20 октября в Ижевске приступят к формовочной обрезке деревьев. Если в процессе будут выявлены аварийные насаждения, их также уберут с городских улиц.

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Папин день

В России появился День отца. Новый праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября согласно указу президента страны. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, День отца устанавливается в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

«Фейсбук» возвращается

После глобального сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно восстанавливают работу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным портала Downdetector, в ночь на вторник, 5 октября, количество сообщений о перебоях в работе стало снижаться.

Напомним, сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел 4 октября около 18:13 по московскому времени. Сервисы не работали более шести часов.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял 7 млрд долларов чистого капитала и спустился на пятую строчку в списке богатейших людей мира.