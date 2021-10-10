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Власти Ижевска окажут помощь семьям погибших в Татарстане парашютистов

16:00, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
Власти Ижевска окажут помощь семьям погибших в Татарстане парашютистов
16:00, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
769
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татарстан\n#авиакатастрофа
Фото: ИА «Сусанин»
769
0

Двое жителей ижевчан погибли в авиакатастрофе.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска окажет помощь семьям погибших в Татарстане Парашютистов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

«В результате жесткой посадки легкомоторного самолёта в соседнем Татарстане погибли 16 человек, среди них двое ижевчан. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Муниципалитет Ижевска окажет необходимую помощь их семьям», — говорится в посте мэра.

О авиакатастрофе стало известно днём, 10 октября. Жертвами стали 16 человек. Позже стало известно, что среди погибших двое жителей Удмуртии.

16:00, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
769
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татарстан\n#авиакатастрофа
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