Часть домов городка Металлургов в Ижевске отключили от отопления и горячей воды

Это сделано на время проведения земляных работ.

Ижевск. Удмуртия. На улице Нижней в Ижевске 7 октября начнётся монтаж дополнительной трубопроводной запорной арматуры тепловой магистрали. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Новое оборудование позволит уменьшить количество отключаемых зданий от ресурса в периоды ремонтов. Однако пока идёт установка отопление и горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах по улицам Нижней, 30 лет Победы, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Подлесным, Металлистов, Металлургов, Песочной, Студенческой и Школьной.

Восстановить подачу ресурса планируется до 04:00 8 октября.