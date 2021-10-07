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Часть домов городка Металлургов в Ижевске отключили от отопления и горячей воды

13:05, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
Часть домов городка Металлургов в Ижевске отключили от отопления и горячей воды
13:05, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: pixabay.com
473
0

Это сделано на время проведения земляных работ.

Ижевск. Удмуртия. На улице Нижней в Ижевске 7 октября начнётся монтаж дополнительной трубопроводной запорной арматуры тепловой магистрали. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс». 

Новое оборудование позволит уменьшить количество отключаемых зданий от ресурса в периоды ремонтов. Однако пока идёт установка отопление и горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах по улицам Нижней, 30 лет Победы, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Подлесным, Металлистов, Металлургов, Песочной, Студенческой и Школьной.

Восстановить подачу ресурса планируется до 04:00 8 октября.

13:05, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
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