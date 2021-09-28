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Женская обитель в Воткинском районе обрела новую настоятельницу

11:55, 28 сентября, 2021
Андрей Поносов
Женская обитель в Воткинском районе обрела новую настоятельницу
11:55, 28 сентября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#Православие\n#митрополит Викторин\n#монастырь\n#богослужение
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
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В Успенском монастыре села Перевозного возвели в сан игумении монахиню Рахиль (Корепанову).

Воткинск. Удмуртия. Успенский женский монастырь в селе Перевозном Воткинского района обрел новую настоятельницу. Митрополит Викторин возвел в сан игумении насельницу обители монахиню Рахиль (Корепанову), сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Игуменский жезл матушка Рахиль получила из рук архипастыря согласно решению Священного Синода Русской Православной церкви от 23-24 сентября 2021 года. Божественная литургия по этому случаю состоялась в Успенском монастыре в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Викторин, правящему архиерею сослужили священники Воткинского благочиния и Ижевской епархии.

После литургии архипастырь поздравил сестер и прихожан монастыря с радостным событием и пожелал новопоставленной игумении помощи Божией и сил в ее непростом служении.

Также владыка Викторин помолился и возложил цветы на могилу прежней настоятельницы обители игумении Афанасии (Адамовой). Напомним, матушка Афанасия возглавляла Успенский женский монастырь в селе Перевозном с 1998 года. Игумения ушла из земной жизни в мае 2021 года в возрасте 82 лет.

11:55, 28 сентября, 2021
Андрей Поносов
11
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Православие\n#митрополит Викторин\n#монастырь\n#богослужение
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