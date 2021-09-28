Женская обитель в Воткинском районе обрела новую настоятельницу

В Успенском монастыре села Перевозного возвели в сан игумении монахиню Рахиль (Корепанову).

Воткинск. Удмуртия. Успенский женский монастырь в селе Перевозном Воткинского района обрел новую настоятельницу. Митрополит Викторин возвел в сан игумении насельницу обители монахиню Рахиль (Корепанову), сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Игуменский жезл матушка Рахиль получила из рук архипастыря согласно решению Священного Синода Русской Православной церкви от 23-24 сентября 2021 года. Божественная литургия по этому случаю состоялась в Успенском монастыре в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Викторин, правящему архиерею сослужили священники Воткинского благочиния и Ижевской епархии.

После литургии архипастырь поздравил сестер и прихожан монастыря с радостным событием и пожелал новопоставленной игумении помощи Божией и сил в ее непростом служении.

Также владыка Викторин помолился и возложил цветы на могилу прежней настоятельницы обители игумении Афанасии (Адамовой). Напомним, матушка Афанасия возглавляла Успенский женский монастырь в селе Перевозном с 1998 года. Игумения ушла из земной жизни в мае 2021 года в возрасте 82 лет.