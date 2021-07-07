Возвращение остановки на улице Горького в Ижевске, траур на Камчатке и ставший ещё богаче Безос: что произошло минувшей ночью

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Возврат остановки

В Ижевске остановку общественного транспорта по улице Максима Горького в районе Летнего сада вернут на прежнее место. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Остановка «ДК «Аксион» в направлении в Центр вернётся на своё место 7 июля. На ней останавливаются троллейбусные маршруты № 6 и № 9.

Напомним, что движение по правой полосе улицы в сторону Центра было ограничено с 11 мая в связи с ремонтом магистральной теплосети. Остановка общественного транспорта была передвинута на 250 м вперёд, за пешеходный переход у входа в Летний сад.

Траур

На Камчатке объявлен трехдневный траур в связи с крушением самолета Ан-26. Жертвами авиакатастрофы, по предварительным данным, стали 28 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Траурными объявили 7, 8 и 9 июля. Родственникам погибших выплатят компенсации в размере 3,5 млн рублей, большая часть (2,25 млн рублей) из которых будет выплачена по страховке. 1 млн рублей заплатит авиакомпания, и ещё 500 тыс. рублей выделят из краевого бюджета.

6 июля пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перед посадкой перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажиры погибли.

Самый богатый

Состояние богатейшего человека в мире — основателя Amazon Джефа Безоса — выросло до 211 млрд долларов Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Bloomberg.

Акции Amazon поднялись на 4,7% после того, как Пентагон заявил об отмене контракта на облачные вычисления с конкурентом компании – корпорацией Microsoft. Благодаря этому состояние Безоса увеличилось на $8,4 млрд.