Итоги сельских игр в Удмуртии, стрельба в Можайске и самый старый человек в мире: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.





Доброе утро, Удмуртия! Первый рабочий день недели начинаем с утреннего обзора.

Итоги игр

В селе Грахово завершились республиканские летние спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Победителями стали:

1 группа:

1 место - Завьяловский район;

2 место - Малопургинский район;

3 место - Увинский район.

2 группа:

1 место - Кезский район;

2 место - Кизнерский район;

3 место - Алнашский район.

3 группа:

1 место - Юкаменский район;

2 место - Граховский район;

3 место - Селтинский район.

Победители соревнований отправятся на всероссийские игры, которые пройдут с 17 по 22 июля в Пензе.

Стрельба в Можайске

В подмосковном Можайске задержали 33-летнего мужчину, стрелявшего из автомата рядом с одним из ночных клубов. Об этом сообщают «Известия».

Местного жителя доставили в отделение полиции. У него в автомобиле обнаружили охолощенный автомат Калашникова.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.

Самый старый человек

Пуэрториканец Эмилио Флорес Маркес за несколько недель до своего 113-летия вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из ныне живущих людей. Об этом сообщает «Газета.ru».

Маркес родился 8 августа 1908 года в северо-восточной части Пуэрто-Рико. В его семье было еще 10 детей.

Ранее самым старым человеком на планете считался Думитру Комэнеску из Румынии, который родился 21 ноября 1908 года. Он удерживал рекорд менее одного месяца до своей кончины 27 июня 2020 года в возрасте 111 лет 219 дней.

Эвакуация

Власти Кубы эвакуировали меньшей мере 180 тыс. человек из центральных и восточных районов острова из-за приближения тропического шторма «Эльза». Об этом сообщает RT.

Основной удар стихии по острову ожидается в понедельник, 5 июня.

Отмечается что жертвами стихии уже стали три человека.