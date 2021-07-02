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Археологу Римме Голдиной присвоили звание почётного гражданина Удмуртии

08:30, 02 июля, 2021
Юрий Абашев
Археологу Римме Голдиной присвоили звание почётного гражданина Удмуртии
08:30, 02 июля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#археология\n#история\n#УдГУ
Фото: vk.com/club1112626
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Историк является создателем археологической научной школы в республике.

Ижевск. Удмуртия. Звание почётного гражданина Удмуртской Республики присвоили руководителю Камско-Вятской археологической экспедиции (КВАЭ) УдГУ Римме Голдиной. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

Римма Дмитриевна возглавляет КВАЭ с 1973 года. За это время археологи экспедиции открыли более 1000 древних памятников Приуралья, провели раскопки более 300 поселений и могильников различных эпох.

Голдина возглавляет Институт истории и культуры народов Приуралья при УдГУ, а также является создателем археологической научной школы в Удмуртии.

08:30, 02 июля, 2021
Юрий Абашев
389
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#археология\n#история\n#УдГУ