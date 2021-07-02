Археологу Римме Голдиной присвоили звание почётного гражданина Удмуртии

Историк является создателем археологической научной школы в республике.





Ижевск. Удмуртия. Звание почётного гражданина Удмуртской Республики присвоили руководителю Камско-Вятской археологической экспедиции (КВАЭ) УдГУ Римме Голдиной. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

Римма Дмитриевна возглавляет КВАЭ с 1973 года. За это время археологи экспедиции открыли более 1000 древних памятников Приуралья, провели раскопки более 300 поселений и могильников различных эпох.

Голдина возглавляет Институт истории и культуры народов Приуралья при УдГУ, а также является создателем археологической научной школы в Удмуртии.