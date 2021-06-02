Рейды по алкомаркетам в Ижевске, рост цен на российские курорты и освобождение убийцы 100 человек в Италии: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем день с новостной подборки.

Продажа алкоголя

В Ижевске днём, 1 июня, в результате рейдов по торговым точкам выявлено 9 нарушений продажи алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Проверки коснулись в первую очередь тех мест, где торговали спиртным в день Последних звонков 22 мая. Всего проинспектировано 37 точек. В магазинах-нарушителях продажа алкоголя была пресечена.

Проверки продолжились до закрытия алкомаркетов.

Кошки ищут дом

Пережившая жестокое предательство пушистая красавица Люся-Марго ищет верную и любящую семью, которая её не бросит. Приучена к лотку, ласковая с человеком, но с сородичами не ладит, поэтому пристраивается единственной кошкой.

Цена отдыха

Отдых на российских курортах в июле-августе может подорожать ещё на 20–30% из-за закрытого авиасообщения с Турцией и Египтом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных турагентов.

«Отельеры получили сигнал поднимать цены, потому что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. И, по всей видимости, не будет и Египта, потому что сроки обещали объявить во второй половине мая, а решения до сих пор нет», — сказал собеседник издания, директор турагентства Александр Мкртчян.

По его мнению, рост цен начнётся уже сейчас, так как многие туры россияне бронируют в июне.

Отмечается, что ёмкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, и они не смогут уместить всех желающих.

Освобождение убийцы

Итальянский мафиози из группировки «Коза Ностра» Джовани Бруска досрочно вышел на свободу после 25-летнего заключения. Об этом сообщает «Газета.ru».

Бывший сиделец причастен к убийству более 100 человек, в том числе 14-летнего ребёнка. На его совести также гибель борца с мафией судьи Джовани Фальконе, которого Бруска взорвал бомбой.

В 1996 году ему дали пожизненный срок, но 31 мая 2021 года освободили с испытательным сроком в 4 года. Объясняется это его сотрудничеством со следствием.