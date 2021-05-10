Удмуртия заняла 5 место среди регионов ПФО по убыванию цены на квартиры в новостройках

Такую же строчку родниковый край занял по ценам на вторичное жильё.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла пятую строчку в рейтинге регионов ПФО по убыванию цены на первичном рынке жилья. Об этом сообщает Удмуртстат.

Средняя цена на квадратный метр в новостройке составила 61,2 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим кварталом эта сумма увеличилась на 4 651 рубль. Самые дорогие метры в новостройках Татарстана — 88,2 тыс. рублей за кв. м., самые дешёвые — в Оренбургской области (42,2 тыс. рублей).

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Удмуртии составила 55,2 тыс. рублей, что на 3 500 рублей больше, по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года. Это тоже пятое место среди регионов ПФО по убыванию цены. В лидерах вновь Татарстан, где за метр просят 87,6 тыс. рублей. Оренбург вновь на последнем месте — 39,4 тыс. рублей за кв. м.