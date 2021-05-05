Жители Удмуртии смогут бесплатно перевозить велосипеды в пригородных поездах

Для этого их даже не придется разбирать.

Ижевск. Удмуртия. Пассажиры пригородных поездов в Удмуртии смогут бесплатно перевозить велосипеды и другой спортинвентарь. Как сообщает пресс-служба компании «Содружество», такая опция появится с 15 мая.

Жители без дополнительной платы смогут провозить велосипеды, самокаты, сноуборды и лыжи. Новые правила распространяются и на спортивный инвентарь, размер которого по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров, если он не мешает проходу других пассажиров.