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Жители Удмуртии смогут бесплатно перевозить велосипеды в пригородных поездах

16:20, 05 мая, 2021
Дарья Саушина
Жители Удмуртии смогут бесплатно перевозить велосипеды в пригородных поездах
16:20, 05 мая, 2021
Дарья Саушина
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0
#транспорт\n#поезда\n#спорт\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
1242
0

Для этого их даже не придется разбирать.

Ижевск. Удмуртия. Пассажиры пригородных поездов в Удмуртии смогут бесплатно перевозить велосипеды и другой спортинвентарь. Как сообщает пресс-служба компании «Содружество», такая опция появится с 15 мая.

Жители без дополнительной платы смогут провозить велосипеды, самокаты, сноуборды и лыжи. Новые правила распространяются и на спортивный инвентарь, размер которого по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров, если он не мешает проходу других пассажиров.

16:20, 05 мая, 2021
Дарья Саушина
1242
0
#транспорт\n#поезда\n#спорт\n#Удмуртия