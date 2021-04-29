Минпромторг Удмуртии: запрета на продажу алкоголя в майские праздники нет

Продавать спиртные напитки не будут в день Последних звонков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не вводили запрет на продажу алкоголя в майские праздники. Об этом "Сусанину" сообщили в пресс-службе Минпромторга Удмуртской Республики.

"Запрет на розничную продажу алкоголя с 1 по 10 мая в Удмуртии не установлен", - рассказали в министерстве.

Напомним, что ближайший день, когда жители не смогут купить алкоголь - 22 мая. В этот день у выпускников Удмуртии пройдут Последние звонки