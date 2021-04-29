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Минпромторг Удмуртии: запрета на продажу алкоголя в майские праздники нет

10:10, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
Минпромторг Удмуртии: запрета на продажу алкоголя в майские праздники нет
10:10, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#магазины\n#Минпромторг\n#продукты
Фото: arzik2
250
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Продавать спиртные напитки не будут в день Последних звонков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не вводили запрет на продажу алкоголя в майские праздники. Об этом "Сусанину" сообщили в пресс-службе Минпромторга Удмуртской Республики.
"Запрет на розничную продажу алкоголя с 1 по 10 мая в Удмуртии не установлен", - рассказали в министерстве.
Напомним, что ближайший день, когда жители не смогут купить алкоголь - 22 мая. В этот день у выпускников Удмуртии пройдут Последние звонки.
Все 10 дней праздников спиртное не будут продавать только в столице Тывы. Власти настроены на трезвые каникулы жителей. 
10:10, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
250
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#магазины\n#Минпромторг\n#продукты