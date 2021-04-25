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Пожарные будут дежурить в храмах Удмуртии в пасхальную ночь

12:01, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
Пожарные будут дежурить в храмах Удмуртии в пасхальную ночь
12:01, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
1022
0
#Пасха\n#религия\n#Удмуртия\n#общество\n#безопасность\n#МЧС\n#РПЦ
Фото: udmeparhia.ru
1022
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Митрополит Викторин проведет пасхальное богослужение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска в ночь с 1 на 2 мая.

Ижевск. Удмуртия. В пасхальную ночь в храмах Удмуртии будут дежурить сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, они будут следить за состонием пожарной безопасности в ночь с 1 на 2 мая.

 По данным Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ, митрополит Викторин проведет ночное богослужение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска. Оно начнется 1 мая в 23:30.

12:01, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
1022
0
#Пасха\n#религия\n#Удмуртия\n#общество\n#безопасность\n#МЧС\n#РПЦ