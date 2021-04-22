Шаг к цифре: все муниципалитеты Удмуртии подключились системе электронного документооборота

Система связывает региональные субъекты с высшими органами власти.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился процесс подключения всех городов и районов к системе электронного документооборота (СЭД). Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи Удмуртской Республики.

Делопроизводство автоматизировано также в 285 из 303 администрациях городских и сельских поселений. Через СЭД идёт межведомственное электронное взаимодействие с руководством Удмуртии, федеральными органами власти, другими регионами и крупными компаниями. Обмен документами полностью происходит в цифровом виде, без бумажной волокиты.

Отметим, что к СЭД подключены все региональные органы исполнительной власти.