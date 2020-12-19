Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря.



Москва. Телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Об этом пишет РБК

Проект просуществовал почти 16 лет. Последний двухчасовой выпуск покажут в эфире 30 декабря в 22:00. Место в сетке программ теперь займет линейка пяти программ в жанре стендапа.

Гендиректор «Дома-2» Александр Расторгуев сообщил, что проект продолжится, но не будет выходить на телеканале ТНТ. Подробнее зрителям расскажут в последнем эфире.

«За 16 лет с момента запуска «Дома-2» телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube», - заявил гендиректор ТНТ Роман Петренко.