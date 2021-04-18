Ижевским кадетам передадут останки участника Великой Отечественной войны из Удмуртии

Бойца нашли на территории Тверской области.

Ижевск. Удмуртия. Кадетам Ижевска передадут останки участника Великой Отечественной войны из Удмуртии Николая Григорьевича Пасынкова, 1910 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Останки бойца нашёл поисковый отряд «Русь» на территории Бельского района Тверской области. По данным учета Военного комиссариата Удмуртии Николай Пасынков числится призванным 13 июля 1941 года Старо-Зятцинским РВК Удмуртской АССР, рядовой, проживал в деревне Кисели. Пропал без вести в феврале 1942 года.

Прах бойца вернут на родину кадеты Школы юных лётчиков, и ученики школы №58. Юноши отправились за останками солдата 17 апреля.

Николая Пасынкова похоронят на Северном кладбище Ижевска 7 мая.