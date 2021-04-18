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Ижевским кадетам передадут останки участника Великой Отечественной войны из Удмуртии

11:05, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
Ижевским кадетам передадут останки участника Великой Отечественной войны из Удмуртии
11:05, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#поиски останков
Фото: vk.com/dolgizhevsk
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Бойца нашли на территории Тверской области.

Ижевск. Удмуртия. Кадетам Ижевска передадут останки участника Великой Отечественной войны из Удмуртии Николая Григорьевича Пасынкова, 1910 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Останки бойца нашёл поисковый отряд  «Русь» на территории Бельского района Тверской области. По данным учета Военного комиссариата Удмуртии Николай Пасынков числится призванным 13 июля 1941 года Старо-Зятцинским РВК Удмуртской АССР, рядовой, проживал в деревне Кисели. Пропал без вести в феврале 1942 года.

Прах бойца вернут на родину кадеты Школы юных лётчиков, и ученики школы №58. Юноши отправились за останками солдата 17 апреля.

Николая Пасынкова похоронят на Северном кладбище Ижевска  7 мая.

 

11:05, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#поиски останков