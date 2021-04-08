Ульяна Кайшева из Удмуртии в рейтинге СБР, бюджетные предложения Кудрина и возможная высылка дипломатов

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро солнечного четверга приятно провести в компании с обзором новостей Удмуртии, России и мира.

«Серебряная» Ульяна

По итогам биатлонного сезона представительница Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге СБР. Как сообщает пресс-служба спортивного союза, лидером среди женщин стала Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область. Третье место у Ларисы Куклиной (Ямало-Ненецкий автономный округ). У мужчин рейтинг СБР возглавил Эдуард Латыпов из Башкирии.

Отметим, что Кубок России у мужчин в этом году отправился в Ханты-Мансийск с Дмитрием Ивановым. Уроженец Удмуртии Дмитрий Шамаев стал вторым. Напомним, что ранее СМИ писали о его возможном переходе в сборную Румынии.

Мур-мяу

Продолжим знакомить вас с животными – участниками «Пушистого фестиваля» в Ижевске. Красавице Касси 1,5 года и она ищет своего человека. Кураторы описывают кошечку как воспитанную, спокойную, ласковую, но при этом ненавязчивую. Она боится посторонних, а потому будущим хозяевам понадобится немного терпения на адаптацию кошки.

Выход из долгов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин внес предложения по улучшению ситуации с бюджетами регионов. Как пишет Regnum.ru, «сейчас требовалось бы уточнение политики выравнивания», — сказал Кудрин в ходе отчета в Госдуме. По его мнению, необходимо предоставить субъектам больше финансовых возможностей.

Первый путь — дать дополнительные нормативы по доходным источникам, но они сосредоточены в ограниченном количестве регионов, второй — передача ряда расходных полномочий федеральному центру.

Теория заговора

Администрация США завершила анализ разведданных о предполагаемых враждебных действиях России и готовит ответные меры. Как пишет Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Под враждебными действиями подразумевается вмешательство в выборы и хакерская атака на Solar Winds, ответственность за которые американские власти публично возлагали на Россию.

Ответными мерами, по данным Bloomberg, могут стать санкции и высылка «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием». Источники агентства не исключили, что санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.