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Мягкие игрушки, занимавшие трибуны на матчах ХК «Ижсталь», отправят в малообеспеченные семьи

14:01, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
Мягкие игрушки, занимавшие трибуны на матчах ХК «Ижсталь», отправят в малообеспеченные семьи
14:01, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#коронавирус
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Подарки отправились в Якшур-Бодью.

Ижевск. Удмуртия. Мягкие игрушки, занимавшие трибуны на домашних матчах хоккейного клуба (ХК) «Ижсталь», отправят детям. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Мягкие игрушки, полсезона заполнявшие трибуны на домашних матчах «Ижстали» и в отсутствии зрителей дарившие тепло и поддержку нашим хоккеистам, вскоре обретут новых хозяев», — говорится в сообщении.

Плюшевых зайцев и медведей отправили в Якшур-Бодью в Комплексный центр социального обслуживания населения. Игрушки получат дети из малообеспеченных семей.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса спортивные соревнования в Удмуртии проходили при пустых трибунах без зрителей. Зрителями на домашних матчах ХК «Ижсталь» стли мягкие игрушки, которые мог принести любой желающий.

14:01, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#коронавирус