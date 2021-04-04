Мягкие игрушки, занимавшие трибуны на матчах ХК «Ижсталь», отправят в малообеспеченные семьи

Подарки отправились в Якшур-Бодью.

Ижевск. Удмуртия. Мягкие игрушки, занимавшие трибуны на домашних матчах хоккейного клуба (ХК) «Ижсталь», отправят детям. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Мягкие игрушки, полсезона заполнявшие трибуны на домашних матчах «Ижстали» и в отсутствии зрителей дарившие тепло и поддержку нашим хоккеистам, вскоре обретут новых хозяев», — говорится в сообщении.

Плюшевых зайцев и медведей отправили в Якшур-Бодью в Комплексный центр социального обслуживания населения. Игрушки получат дети из малообеспеченных семей.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса спортивные соревнования в Удмуртии проходили при пустых трибунах без зрителей. Зрителями на домашних матчах ХК «Ижсталь» стли мягкие игрушки, которые мог принести любой желающий.