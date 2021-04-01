В Удмуртии установят мемориальные доски выдающимся землякам

Дань памяти отдадут 10 известным общественным и государственным деятелям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдадут дань памяти известным общественным и государственным деятелям. В год столетия республики по инициативе ассоциации «Удмурт кенеш» министерством национальной политики Удмуртии были изготовлены 10 мемориальных досок выдающимся землякам. Все они в свое время внесли большой вклад в становление государственности Удмуртии, ее культурное и экономическое развитие, сообщает пресс-служба министерства.

Первую мемориальную доску установили в Алнашском районе на фасаде Кузебаевской общеобразовательной школы. Она посвящена Константину Яковлеву — организатору первого Всероссийского съезда удмуртов, писателю, редактору газеты «Виль синь» (ныне «Удмурт дунне»). Его имя Кузебаевская школа носит с 2004 года.

В ближайшее время памятные доски будут установлены общественным и государственным деятелям Василию Михайлову, Антонине Лисиной и Владимиру Завалину, поэтам Флору Васильеву и Алле Кузнецовой, певцу Николаю Вахрушеву, специалисту оборонной промышленности Геннадию Осипову, а также деятелям науки Маргарите Ивановой и Галине Никитиной.