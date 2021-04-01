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В Удмуртии установят мемориальные доски выдающимся землякам

13:40, 01 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В Удмуртии установят мемориальные доски выдающимся землякам
13:40, 01 апреля, 2021
Аграфена Костромская
336
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#Удмуртия\n#память\n#Удмурт Кенеш\n#Миннац УР\n#общественные организации\n#история\n#признание
Фото: https://minnac.ru/memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-konstantine-yakovleve-ustanovili-v-alnashskom-rajone/
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Дань памяти отдадут 10 известным общественным и государственным деятелям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдадут дань памяти известным общественным и государственным деятелям. В год столетия республики по инициативе ассоциации «Удмурт кенеш» министерством национальной политики Удмуртии были изготовлены 10 мемориальных досок выдающимся землякам. Все они в свое время внесли большой вклад в становление государственности Удмуртии, ее культурное и экономическое развитие, сообщает пресс-служба министерства.

Первую мемориальную доску установили в Алнашском районе на фасаде Кузебаевской общеобразовательной школы. Она посвящена Константину Яковлеву — организатору первого Всероссийского съезда удмуртов, писателю, редактору газеты «Виль синь» (ныне «Удмурт дунне»). Его имя Кузебаевская школа носит с 2004 года.

В ближайшее время памятные доски будут установлены общественным и государственным деятелям Василию Михайлову, Антонине Лисиной и Владимиру Завалину, поэтам Флору Васильеву и Алле Кузнецовой, певцу Николаю Вахрушеву, специалисту оборонной промышленности Геннадию Осипову, а также деятелям науки Маргарите Ивановой и Галине Никитиной.

13:40, 01 апреля, 2021
Аграфена Костромская
336
0
#Удмуртия\n#память\n#Удмурт Кенеш\n#Миннац УР\n#общественные организации\n#история\n#признание