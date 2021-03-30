Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии заявила о кризисе семейных отношений в республике

Ольга Авдеева выразила обеспокоенность числом браков и разводов.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева заявила о кризисе семейных отношений в республике. Об этом она сообщила в своем докладе на сессии Госсовета 30 марта.

«Мониторинг статистики браков и разводов за последние годы свидетельствует о кризисе семейных отношений, необходимости системной работы над повышением престижа семьи», - сказала Авдеева.

Так, в 2019 году в Удмуртии было заключено 8487 браков, развестись решили 5317 пар. В 2020 году союз заключили 6290 влюбленных, в этом же год на развод подали 5147 пар.

Ольга Авдеева напомнила, что в 2019 году было предложено ввести для старшеклассников предмет «семьеведение». В настоящее время в качестве «пилота» этот предмет изучают в 30 школах региона.

«Также возникает необходимость введения семейной медиации для решения конфликтов»,— добавила она.