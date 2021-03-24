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Охладели батареи: руководителя «СпДУ» Ижевска оштрафовали после жалобы жильца

11:40, 24 марта, 2021
Анна Торхова
Охладели батареи: руководителя «СпДУ» Ижевска оштрафовали после жалобы жильца
11:40, 24 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#управляющая компания\n#Прокуратура\n#многоквартирный дом
Фото: ИА «Сусанин»
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Радиатор отопления в квартире прогревался неравномерно.  

Ижевск. Удмуртия. Руководителя МУП «СпДУ» Ижевска оштрафовали на 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
С жалобой на холодные батареи обратился житель многоквартирного дома. По его словам, управляющая компания нарушила требования по содержанию общего имущества. Из-за аварийного состояния системы водоснабжения и водоотведения, радиатор отопления в квартире заявителя прогревался неравномерно.
После проведенной прокурором проверки в отношении директора МУПа возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП России («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса»).
Нарушения по отоплению устранили.
11:40, 24 марта, 2021
Анна Торхова
476
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#управляющая компания\n#Прокуратура\n#многоквартирный дом