Охладели батареи: руководителя «СпДУ» Ижевска оштрафовали после жалобы жильца

Радиатор отопления в квартире прогревался неравномерно.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя МУП «СпДУ» Ижевска оштрафовали на 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

С жалобой на холодные батареи обратился житель многоквартирного дома. По его словам, управляющая компания нарушила требования по содержанию общего имущества. Из-за аварийного состояния системы водоснабжения и водоотведения, радиатор отопления в квартире заявителя прогревался неравномерно.

После проведенной прокурором проверки в отношении директора МУПа возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП России («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса»).

Нарушения по отоплению устранили.