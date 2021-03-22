В Ижевске скончался основатель психолого-педагогического факультета УдГУ

Ему было 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в возрасте 65 лет из жизни ушел основатель психолого-педагогического факультета УдГУ, заслуженный работник народного образования Удмуртии, кандидат педагогических наук, профессор Копотев Сергей Леонидович.

Он закончил исторический факультет Удмуртского госуниверситета, обучался в аспирантуре факультета психологии Ленинградского университета, где защитил диссертацию.

С 1988 по 1998 годы заведовал кафедрой педагогики. В 1992 году стал инициатором создания факультета ИППСТ.

Позднее он связал свои научные интересы с судебной психологией и открыл при факультете Бюро судебно-психологической экспертизы.

Сергей Копотев является автором более 100 научных публикаций.