Результат Кайшевой в масс-старте на Кубке мира по биатлону, драка слонов на представлении в казанском цирке и разгон карнавала в Марселе: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня днём ожидается небольшой снег. Днём столбик терометра покажет от -4 до +1 градуса Цельсия. На дорогах местами гололедица. Будьте аккуратны. Начинаем первый рабочий день с новостной подборки.

Биатлон

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева финишировала пятой в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Первой пересекла финиш Ингрид Тандревольд из Норвегии с результатом - 34:53.1. Второе место на заняла Динара Алимбекова из Белоруссии с отставанием от лидера на 6,9 секунды. Бронзу получила спортсменка из Германии Франциска Пройсс. Она отстала от лидера на 11,1 секунды.

Ульяна Кайшева пришла к финишу с отставанием от Ингрид Тандревольд на 20,1 секунду.

Лавина в Дагестане

В Рутульском районе Дагестана сошедшая лавина заблокировала дороги к девяти населенным пунктам. Об этомсообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур», — говорится в сообщении.

Отрезанными от мира остаются 3899 человек, в их числе 976 детей. Разрушений, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Драка слонов

На цирковой арене в Казани прямо во время представления подрались два слона и выпали на зрительные места. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам очевидцев, один из слонов повалил другого и начал добивать его хоботом. Дрессировщики быстро выбежали на арену и принялись разнимать животных. Драку удалось прекратить, один из слонов оставил своего аппонента. О пострадавших среди зрителей не сообщается.

Разгон карнавала

Полиция в Марселе применила слезоточивый газ, для разгона нелегального карнавала в центре города. Об этом пишет «Газета.ru».

Один человек был задержан полицией, он бросил в правоохранителей стеклянную бутылку.

В незаконном карнавале приняли участие больше шести тысяч человек. Почти никто из них не носил маски и не соблюдал дистанцию. Изначально люди собрались на площади Жана Жореса, после они перешли на улицу Канбьер, где начали жечь костры.