«Кубок Чайковского» в Воткинске, рост весенней заболеваемости ковидом и угроза голода на Земле: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Последний рабочий день недели вновь начинаем с новостной подборки.

На стадии воплощения:

В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске работают над созданием «Кубка Чайковского». Об этом «Сусанину» рассказали в музее.





Он будет выполнен из металла и покрыт сусальным золотом. Граверы нанесут на него текст: Команде-победителю интеллектуальной игры «Кубок Чайковского» Воткинск-Чайковский 2021 г.

Приз вручат команде-победителю интеллектуально-творческой битвы старшеклассников за знания о композиторе. Лекции и семинары пройдут уже в апреле.

Подготовка к паводку:

В Ижевске готовятся к паводку. Об этом сообщает пресс-служба города.

До апреля планируется расчистить водоотводные канавы и водопропускные трубы. В первую очередь рабочим предстоит расчистить почти 31 км ливневой канализации в частном секторе Первомайского и Ленинского районов.

Напомним, что к 25 марта уровень в ижевском пруду будет понижен до отметки 98.00 метров Балтийской системы, таким образом есть уровень воды снизится на 1,5 м. Это позволит создать аккумулирующую емкость в 30 млн кубометров, которую используют на пике паводка.

Для контроля уровня воды в реке Иж установлена видеокамера, за городским водохранилищем следят14 видеокамер.

Коронавирус:

Весной ожидается небольшой рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет RT

Причиной тому станет влажный воздух. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, оттепели, слякоть и дожди создают более комфортные условия для рапсространения любых сезонных вирусов, а также и ковида.

Голод:

В ООН обеспокоены угрозой беспрецедентного голода на Земле. Об этом пишут «Известия»

Виной тому природные катаклизмы, изменения в климате, проблемы в сельском хозяйстве на фоне пандемии. Из-за снижения урожайности страны к югу от Сахары и в Северной Африке потеряли 30 млрд долларов, страны Латинской Америки - 29 млрд долларов, Азии - 49 млрд долларов, также потери наблюдаются в малых островных странах Карибского бассейна.

По словам экспертов ООН, такой уровень угроз продовольственной безопасности наблюдается впервые в истории. Это может привести к снижению экономических показателей и смертности.

Основными причинами потери урожая стали пожары, засухи, наводнения, болезни сельхозкультур.

Не сошлись:

В КНДР заявили о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Об этом пишет Российская Газета

Пхеньян обвинил Куала-Лумпур в незаконной выдаче США северокорейского бизнесмена, которого признали виновным в отмывании денег и нарушении санкций ООН. Власти Северной Кореи посчитали это решение враждебным. Экстрадицию бизнесмена там назвали плодом заговора бесчеловечных властей США и позорных проамериканских сил Малайзии.

Известно, что 56-летний бизнесмен покупал дорогой алкоголь и часы и через подставных лци отправлял их в Северную Корею. Товары являются предметами роскоши и запрещены для поставок в КНДР. По словам же властей Пхеньяна, мужчина работал в Сингапуре и занимался там законной деятельностью.