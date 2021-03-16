Вопрос власти: в Удмуртии запустят платформу для обратной связи на портале госуслуг

Площадка заработает до конца года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца года запустят цифровую платформу для обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе (ПОС). Об этом сообщает Центр управления регионом Удмуртской Республики.

Система на базе портала Госуслуг позволяет отслеживать обращения жителей, оперативно решать вопросы, а также проводить онлайн-опросы, общественные обсуждения и отслеживать жалобы в соцсетях.

Сейчас к ПОС подключены региональные министерства образования и здравоохранения. Они отвечают на присылаемые жителями вопросы, связанные с питанием в школах и вакцинацией от covid-19. Задать вопросы можно на портале госуслуг и через виджеты сайтов ведомств.

До конца года планируется разместить такие виджеты на всех сайтах органов государственной власти и местного самоуправления.