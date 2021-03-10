Новые санитарные нормы по мытью подъездов могут увеличить платежи за ЖКХ в Удмуртии

С 1 марта уборка лестничных клеток должна проводиться каждый день.

Ижевск. Удмуртия. Платежи за ЖКХ для жителей Удмуртии могут вырасти из-за новых санитарных требований к частоте влажной уборки подъездов. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Новые СанПиН, вступившие в силу с 1 марта, обязывают управляющие компании проводить уборку подъездов с использованием моющих средств каждый день. Ранее закон обозначал минимальную частоту мытья — один раз в месяц. Это давало собственникам право самим определять периодичность работы уборщицы.

Па словам замдиректора по развитию одной из управляющих компаний Натали Мельниковой, если увеличить количество «чистых дней», то тариф вырастет на 33 рубля 48 копеек, что обернётся серьёзной нагрузкой на кошельки жильцов.

«Требования жилищного законодательства остаются прежними. Управляющие компании должны следовать правилам, прописанным в договорах, заключенных с домами. По ним, без согласия собственников, увеличить периодичность мытья подъездов, а вместе с этим и размер оплаты за содержание жилья, будет нельзя», — рассказал председатель «Объединения совета домов Удмуртии» Александр Евсеев.

При этом управляйки обязаны подчиняться новым требованиям, а значит надо искать дополнительные средства или сокращать другие статьи расходов.