Первый в 2021 году гастропоезд прибыл в Удмуртию из Москвы

Туристы познакомятся с удмуртской культурой и национальными блюдами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию из Москвы прибыл первый гастропоезд 2021 года «Яркие выходные в Приволжье. Ижевск. Вкусно едем. Удмуртия угощает!». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

80 туристов проедут по Ижевску, Воткинску и Сарапулу. Гостям расскажут об уникальной культуре удмуртов, познакомят с национальной кухней. Участники побывают в архитектурно-этнографическом музее «Лудорвай», этнокомплексе «Бобровая Долина», где для них проведут мастер-классы по лепке пельменей. В Сарапуле туристов научат готовить блинчики от мадам Сюзетт, угостят блюдами по странинным рецептам. Далее гости побывают в усадьбе Петра Чайковского в Воткинске, попробуют средневековые блюда в военно-историческом отеле «Варяжская дружина».

Благодаря проекту в республике побывали более 150 туристов. Это уже 7 гастропоезд, прибывший в Удмуртию.

«Этот проект важен не только увеличением туристического потока в республику, но и той имиджевой составляющей региона, на которую мы можем оказать непосредственное влияние нашим гостеприимством. В каждом районе и городе республики есть особенные «вкусные» места», - рассказала начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики Удмуртии Юлия Железняк.