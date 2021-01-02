Глазовский «Терминатор» может стать самой необычной скульптурой России

Голосование продлится до вечера 11 января.

Глазов. Удмуртия. «Терминатора» из Глазова могут признать самой необычной скульптурой России. Как сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру, стартовал финальный раунд отбора. Интернет-пользователям предложили выбрать лучший из 10 памятников. Среди них и терминатор из Удмуртии. Скульптура высотой 2,5 метра и массой 1,5 тонны появилась в Глазове в 2014 году. Ее собрали из старых редукторов, карданов, рессор и шестерёнок.

Голосование за участников финального этапа продлится до 21:00 мск 11 января. Проголосовать можно здесь.

Напомним, что ранее «Терминатор» победил во втором туре конкурсного отбора. От Удмуртии была представлена еще одна скульптура – «Ножницы», но она заняла пятое место и в финал не попала.