«Терминатор» из Глазова вышел в финал конкурса самых необычных памятников России

Ижевские «Ножницы» заняли 5 место.

Глазов. Удмуртия. «Терминатор» из Глазова победил во втором туре конкурса самых необычных памятников России. Об этом сообщают организаторы голосования.



Скульптура набрала 3 147 голосов. «Терминатор» соревновался с «Эчпочмаком» из Казани, «Клавиатурой» из Екатеринбурга, «Пермяком» из Перми и другими конкурсантами. В голосовании также участвовали «Ножницы» из Ижевска, они заняли 5 место, набрав 1 430 голосов.



Напомним, что конкурс проводит сервис поездок и путешествий Туту.ру. Голосование состоит из 10 раундов, по 10 претендентов в каждом. К концу 2020 организаторы отберут 10 финалистов. Победителей определят в начале 2021 года.

Отметим, что глазовский «Терминатор» собран из старых редукторов, карданов, рессор и шестеренок. Скульптура стоит у входа на предприятии «Сельхозхимия».