Более 600 шариков сняли с «Ёлок желаний» в Удмуртии

В этом году исполняются мечты не только детей, но и ветеранов.

Ижевск. Удмуртия. В этом году на «Ёлках желаний» в Удмуртии появилось более 600 шариков. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в этих шариках написаны мечты детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, талантливых ребят и пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Исполнять их до середины января будут депутаты и чиновники.

Так, глава Удмуртии Александр Бречалов снял с ёлки 3 шара с желаниями. 7-летний Артемий мечтал о велотренажере, 15-летний Кирилл - о разминочном и гоночном костюмах для участия в лыжных соревнованиях, а 12-летняя Элина хочет выступить на одной сцене с государственным симфоническим оркестром. Ребята получили подарки, а Элина приступила к репетициям. В марте юная скрипачка выйдет на сцену вместе с профессиональными артистами.

Еще один школьник – Даниил – мечтал пожать руку главе Удмуртии, и Александр Бречалов приехал к нему во время уроков. Пожать руку биатлонисту Ивану Черезову хотел шестиклассник из Ижевска. Чемпион мира встретился с мальчиком и его одноклассниками.

Председатель правительства республики Ярослав Семенов заехал в гости к ветерану трудового фронта Виталию Ниязову. Уже после 70 лет Виталий Семенович начал активно писать картины, организовал несколько собственных выставок, в его коллекции – более 100 картин. Премьер подарил пенсионеру снегоуборщик для того, чтобы было проще чистить придомовую территорию.

Новый телевизор хотел получить на Новый год от Деда Мороза 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Рябчиков. В качестве доброго волшебника выступил депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова исполнила мечту 7-летнего Жени. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, мальчик воспитывался в непростых условиях и сегодня живёт в Социально-реабилитационном центре вместе с другими детьми со сложной судьбой. Несмотря на все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться уже в столь юном возрасте, Женя добрый и любознательный ребенок. Как и многие мальчишки его возраста, Женя мечтает об игрушках, развлечениях и играх, обожает гулять и занимается спортом. Больше всего он хотел иметь собственные коньки, чтобы научиться профессионально кататься на льду. Эту мечту и исполнила Надежда Михайлова.

В новогоднем шаре, который снял с ёлки вице-спикер парламента республики Александр Прозоров, было желание многодетной семьи Михайловых, где воспитываются 9 детей, 7 из которых школьного возраста, о ноутбуке, чтобы ребята могли успешно учиться, в том числе дистанционно.