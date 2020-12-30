Более 5 тыс человек потеряла Удмуртия за 11 месяцев 2020 года за счёт естественной убыли

Год характеризуется небольшим снижением рождаемости и ростом смертности.

Ижевск. Удмуртия. Естественная убыль населения Удмуртии за январь-ноябрь 2020 года составила 5 728 человек. Такие данные приводит Удмуртстат.

Численность родившихся за 11 месяцев 2020 года почти не отличается от прошлогоднего показателя — 13 245 человек против 13 452 в прошлом году. А вот смертность увеличилась: с 16 427 человек в прошлом году до 18 973 в текущем.

Органы ЗАГС зарегистрировали 5 879 браков, что почти на 2 тыс. меньше прошлогоднего показателя, расторгли — 4 632, что на 250 ниже, чем в прошлом году.