Экс-администратора коллектива «Бурановские бабушки» преобразили на программе «Модный приговор»

На проект ее привел друг.

Москва. Бывшего администратора коллектива из Удмуртии «Бурановские бабушки» преобразили на программе «Модный приговор» на Первом канале . Выпуск вышел в эфир 29 декабря.

На проект Марию Толстухину привел ее друг, фотограф Владимир Широков. Толстухина приехала в национальном удмуртском костюме.

По словам знакомого, бывшая сопровождающая знаменитого этно-коллектива красиво и модно одевается только для сцены, а вне «звездной» жизни ходит в деревенских фуфайках и не заботится о своем внешнем виде. Как известный человек, «она не имеет права ходить как бомж», отметил Широков. Как призналась сама участница, она не умеет подбирать грамотно одежду.

«Я знала, что я красивая, но не думала, что настолько», - сказал Мария после комнаты стилистов.

Напомним, в 2020 году Толстухина выпустила мемуары о работе с ансамблем – «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили».