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ГИБДД Удмуртии рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах из-за «погодных качелей»

12:00, 22 декабря, 2020
Андрей Бирюков
ГИБДД Удмуртии рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах из-за «погодных качелей»
12:00, 22 декабря, 2020
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#ГИБДД\n#дороги\n#Ижевск\n#зима\n#погода\n#безопасность
Фото: ИА Сусанин
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На дорогах ожидается гололёд и снежный накат.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии порекомендовала водителям быть предельно внимательными на дорогах в связи с переменой температур. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Температура воздуха будет колебаться от -9 до -3 градусов по Цельсию, связи с чем на дорогах ожидается гололёд и снежный накат. Также на дорогах уже наблюдаются заносы и плохая видимость. 
ГИБДД просит водителей быть внимательнее: максимально снизить скорость транспорта, соблюдать увеличенную дистанцию, исключить обгоны.
12:00, 22 декабря, 2020
Андрей Бирюков
156
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#дороги\n#Ижевск\n#зима\n#погода\n#безопасность