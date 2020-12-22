ГИБДД Удмуртии рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах из-за «погодных качелей»

На дорогах ожидается гололёд и снежный накат.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии порекомендовала водителям быть предельно внимательными на дорогах в связи с переменой температур. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Температура воздуха будет колебаться от -9 до -3 градусов по Цельсию, связи с чем на дорогах ожидается гололёд и снежный накат. Также на дорогах уже наблюдаются заносы и плохая видимость.