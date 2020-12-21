Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Андрея Гальцина похоронят в Малой Пурге

Прощание с ним пройдет 22 и 23 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Прощание с бывшим руководителем администрации главы и правительства Удмуртии Андреем Гальциным пройдет 22 и 23 декабря. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, 22 декабря с 19:00 до 21:00 в соборе Александра Невского состоится церемония прощания.

23 декабря с 10:00 до 11:00 там же пройдет гражданская панихида. В 11:00 начнется отпевание.

Андрея Гальцина похоронят в Малой Пурге.