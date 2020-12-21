Умер экс-руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин

Ему было 59 лет.

Ижевск. Удмуртия. Ушёл из жизни бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Экс-чиновник скончался 21 декабря в возрасте 59 лет.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Наша справка: Гальцин Андрей Иванович, родился 10 мая 1961 года в поселке Сосновка Малопургинского района Удмуртской АССР.

В 1983 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», в 1997 году - Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление»;

1983-1988 - сменный мастер цеха № 47 ПО «Ижевский мотозавод» Удмуртской АССР;

1988-1990 - секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ Ижевска Удмуртской АССР;

1990-1995 - заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта исполкома Октябрьского райсовета Ижевска;

1995 - начальник отдела по делам молодежи администрации Октябрьского района;

1995-1996 - председатель Комитета по делам молодежи администрации Ижевска;

1996-2001 - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, Ижевск;

2001-2002 - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - начальник Управления общественно-политической информации, Ижевск;

2002-2008 - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», Ижевск;

2008-2012 - Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям, Ижевск;

2012-2014 - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», Ижевск;

2014 - исполняющий обязанности Руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики, Ижевск;

2014-2016 - Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики.