Вернувшихся в Удмуртию туристов оштрафовали на 128,5 тыс рублей за отсутствие теста на коронавирус

Суд вынес решения по 15 нарушителям.

Ижевск. Удмуртия. 15 туристов из Удмуртии, не предоставивших данные о результатах тестов на коронавирус, оштрафовали на 128,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За период с 1 августа в Удмуртию из-за рубежа вернулись почти 13,9 тыс. человек. У 193 туристов выявили коронавирус, а 460 человек не отчитались о результатах тестирования.

«Данные граждане могут являться потенциальными источниками инфекции», – подчеркнули в Управлении.

Сотрудники надзорного органа составили 90 протоколов об административном правонарушении, все материалы передали в суд, по 15 случаям служители Фемиды приняли решение о наложении штрафов.