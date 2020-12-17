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Вернувшихся в Удмуртию туристов оштрафовали на 128,5 тыс рублей за отсутствие теста на коронавирус

16:15, 17 декабря, 2020
Ксения Чернова
Вернувшихся в Удмуртию туристов оштрафовали на 128,5 тыс рублей за отсутствие теста на коронавирус
16:15, 17 декабря, 2020
Ксения Чернова
183
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#суд
Фото: twenty20.com
183
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Суд вынес решения по 15 нарушителям.

Ижевск. Удмуртия. 15 туристов из Удмуртии, не предоставивших данные о результатах тестов на коронавирус, оштрафовали на 128,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
За период с 1 августа в Удмуртию из-за рубежа вернулись почти 13,9 тыс. человек. У 193 туристов выявили коронавирус, а 460 человек не отчитались о результатах тестирования.
«Данные граждане могут являться потенциальными источниками инфекции», – подчеркнули в Управлении.
Сотрудники надзорного органа составили 90 протоколов об административном правонарушении, все материалы передали в суд, по 15 случаям служители Фемиды приняли решение о наложении штрафов.
16:15, 17 декабря, 2020
Ксения Чернова
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#суд