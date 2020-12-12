Многодетную мать в Удмуртии лишили родительских прав

Мать пятерых детей пропила все социальные выплаты.

Сарапул. Удмуртия. Жительницу села Сигаево Сарапульского района Удмуртии лишили родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. Информацию об этом разместили на сайте Сарапульского райсуда республики.

В суд обратились органы опеки администрации Сарапульского района в интересах пяти несовершеннолетних детей с иском о лишении родительских прав и взыскании алиментов к 40-летней жительнице Сигаево. В заявлении указывалось, что одинокая мать течении длительного времени злоупотребляет спиртными напитками, запои длятся месяцами, не работает. В период запоя уход и присмотр за детьми не осуществляет, еду для детей не готовит. Условий проживания ни в одном из жилых помещений, принадлежащих семье, для детей не создано, несмотря на помощь государства направленную для улучшения жилищных условий, которая составила около 1 млн рублей. Все полученные социальные выплаты на детей, пенсии по инвалидности женщина тратила на приобретение спиртного. Семья признана находящейся в социально опасном положении и поставлена на межведомственный учет.

Суд в ходе рассмотрения дела всё указанное выше нашло своё подтверждение. В связи с чем женщину лишили родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей. Так же с неё взысканы алименты в размере половины заработка, дети переданы на попечение органа опеки.

Решение не вступило в законную силу.