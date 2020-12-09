После новогодних каникул в школе №78 Ижевска откроется бассейн

Заниматься в нём смогут не только учащиеся, но и жители микрорайона.

Ижевск. Удмуртия. В школе №78 Ижевска подходят к концу основные работы по ремонту бассейна, который не работал девять лет. Как рассказала директор школы Ирина Фефилова, средства выделили в рамках республиканской программы инициативного бюджетирования.

«Бассейн не работает с 2011 года, но мы не оставляли надежды, что его удастся когда-то отремонтировать. И вот это случилось. В 2020 году удалось привлечь средства из разных источников», — сказала Ирина Фефилова.

Она пояснила, что 1,5 млн рублей поступили из бюджета города, 120 тыс. рублей выделил в рамках исполнения наказов избирателей депутат Гордумы Ижевска Ярослав Балобанов, 1 млн 650 тыс. рублей поступили по конкурсу инициативного бюджетирования. Причём, из них 1 млн рублей — республиканская субсидия, 500 тыс. рублей собрали жители, родители и спонсоры, 150 тыс. рублей — из бюджета Ижевска.

«Родительской общественности очень благодарна, что они поддержали меня, внеся денежный и неденежный вклад. И на протяжении всего проекта очень помогал и поддерживал депутат Гордумы Ижевска Бахруз Гумбатов со своей командой», — подчеркнула Ирина Фефилова.

Она отметила, что тренер для занятий уже есть, это учитель физкультуры, он пока работает в зале. В самом бассейне остались только отделочные работы. Посещать его будут все ученики с 1 по 11 класс. Плавание будет стоять третьим часом физкультуры в недельном расписании. Отметим, что школа №78 работает в первую смену, поэтому, по словам директора, посещать бассейн смогут и дети района, не обучающееся в школе.

«Для этого свободное время есть. Платные группы, занятия аэробикой и по программе "Мать и дитя"», — заверила директор школы. Занятия в бассейне начнутся после зимних каникул в начале третьей учебной четверти.

Кроме того, школа участвует в молодёжном инициативном бюджетировании «Атмосфера». По нему учебное заведение выиграло средства на наполнение досугового центра техникой и мебелью. На 2021 год школа №78 также подала проекты на конкурс. Первый проект — ремонт и оснащение актового зала. Примерная стоимость — 1,4 млн рублей. Вторая инициатива — формирование безопасной среды на территории школы — перенос части забора, освещение аллеи вдоль ограждения школы для горожан. Также здесь — ремонт теплицы и помещения для школьного досугового центра. Примерная стоимость — 1,2 млн рублей.

Начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова подчеркнула, что по проекту инициативного бюджетирования уже отремонтирован бассейн детсада №171. В кадетской школе города по проекту открыли плац, где дети занимаются строевой подготовкой.

«Где-то это открытие новых классов, открытие классов технологии. В 2020 году по проекту инициативного бюджетирования реализовано 22 проекта, на 2021 году надеемся, что заявок будет больше. Планируем ремонтировать бассейны, теплицы и учебные помещения», — сказала Гвоздкова.