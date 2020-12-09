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Благотворительную акцию по сбору подушек и одеял объявили в Глазове

10:00, 09 декабря, 2020
Ксения Чернова
Благотворительную акцию по сбору подушек и одеял объявили в Глазове
10:00, 09 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#город\n#добро
Фото: twenty20.com
123
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Вещи принимаются с 8 по 26 декабря.

Глазов. Удмуртия. Благотворительную акцию по сбору постельных принадлежностей объявили в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.
Акцию организовало МУП ЖКУ. Жители города могут сдать комплекты постельного белья (1-1,5-спальные), одеяла, подушки, а также пеленки и памперсы для взрослых. Все собранное передадут в отделение коек сестринского ухода в поселке Дзякино, где находятся пожилые пациенты из Глазовского района.
Вещи принимаются с 8 по 26 декабря в МУП ЖКУ (улица Школьная, 21 б).
10:00, 09 декабря, 2020
Ксения Чернова
123
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#город\n#добро