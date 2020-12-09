Благотворительную акцию по сбору подушек и одеял объявили в Глазове

Вещи принимаются с 8 по 26 декабря.

Глазов. Удмуртия. Благотворительную акцию по сбору постельных принадлежностей объявили в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Акцию организовало МУП ЖКУ. Жители города могут сдать комплекты постельного белья (1-1,5-спальные), одеяла, подушки, а также пеленки и памперсы для взрослых. Все собранное передадут в отделение коек сестринского ухода в поселке Дзякино, где находятся пожилые пациенты из Глазовского района.

Вещи принимаются с 8 по 26 декабря в МУП ЖКУ (улица Школьная, 21 б).