Жители Удмуртии смогут узнать все о мерах соцподдержи на едином портале

Обновленный сайт работает в тестовом режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустили обновленный интерактивный портал социальной защиты населения. Пока сайт работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В одном месте жители смогут получить информацию о мерах соцподдержки, узнать о реестре поставщиков социальных услуг. Там же можно будет записаться на прием в ведомство или подать заявление на получение госуслуги – сейчас их доступно 52.

«Сейчас в единой системе работают 30 учреждений социальной защиты населения, 71 поставщик социальных услуг, а также 30 администраций муниципальных образований, предоставляющих услуги социальной защиты», – отметил глава региона Александр Бречалов.

Авторизоваться на портале можно при помощи логина и пароля от портала Госуслуг. Данные для работы с порталом также можно получить в территориальных органах соцзащиты. В настоящее время на сайте зарегистрировались уже более 10 тыс. человек.