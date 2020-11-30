В пользу государства могут обратить имущество дочерей экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Дело поступило в Индустриальный райсуд Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальный районный суд Ижевска передали дело «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества». Как сообщается на сайте суда, мероприятия проводятся на основании Федерального Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Ответчиками по имущественному иску к экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву стали несколько граждан и организаций. В их числе бизнесмен Загид Вахитов, дочери Соловьева Юлия Соловьева и Евгения Сирик, супруг последней — Захар Милостивенко, а также ООО «АБЗ Пойма», ООО «Родник» и ООО «Удмуртстальмост».

Истцом по делу заявлен заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь.