Более 6 000 пожилых жителей районов Удмуртии получили медпомощь на дому

Для этих целей задействовали 26 мобильных бригад.

Ижевск. Удмуртия. С начала пандемии в районах Удмуртии медицинскую помощь на дому получили свыше 6 тыс. жителей старше 65 лет. Об этом журналистам сообщила начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания министерства социальной политики и труда Удмуртии Гульсина Рудина.

Для доставки врачей на дом пожилым пациентам используются 26 автомобилей, закупленных ещё в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. До пандемии этот транспорт использовался для доставки в больницы людей старше 65 лет, живущих в сельской местности.

После введения ограничительных мер по коронавирусу на базе приобретённых автомобилей были сформированы мобильные врачебные бригады, которые занялись доставкой пенсионерам лекарств и проверкой их здоровья на дому.

«С начала пандемии в 2020 году было осуществлено более 800 выездов, медицинскую помощь получили более 6,5 тыс. человек. Эти пациенты не больны коронавирусом, ОРВИ или ОРЗ, это обычные люди, которые в силу возраста имеют хронические заболевания», — отметила Гульсина Рудина.

Центры социального обслуживания населения совместно с республиканским Минздравом составляют списки людей старше 65 лет, на его основе создаётся график выездов мобильных бригад.

Так, в Глазовском районе насчитывается 11 муниципальных образований и 123 сельских населённых пункта. Их обслуживает мобильная бригада на автомобиле «ГАЗель», приобретённом в рамках нацпроекта.

«Наша бригада, начиная с марта этого года, оказали медицинские услуги 523 пациентам и совершила 63 выезда. За один раз удаётся охватить разное количество людей. В отдалённых деревнях бывает, что двух осмотрим, но вот в одной из последних поездок врач посетил 15 человек», — рассказала Директор центра социального обслуживания населения Глазовского района Елена Танкова.

В таком режиме мобильные бригады врачей будут работать до конца 2020 года.