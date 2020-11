Более 6 000 пожилых жителей районов Удмуртии получили медпомощь на дому

Ижевск. Удмуртия. С начала пандемии в районах Удмуртии медицинскую помощь на дому получили свыше 6 тыс. жителей старше 65 лет. Об этом журналистам сообщила начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания министерства социальной политики и труда Удмуртии Гульсина Рудина.

Для доставки врачей на дом пожилым пациентам используются 26 автомобилей, закупленных ещё в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. До пандемии этот транспорт использовался для доставки в больницы людей старше 65 лет, живущих в сельской местности.

После введения ограничительных мер по коронавирусу на базе приобретённых автомобилей были сформированы мобильные врачебные бригады, которые занялись доставкой пенсионерам лекарств и проверкой их здоровья на дому.

«С начала пандемии в 2020 году было осуществлено более 800 выездов, медицинскую помощь получили более 6,5 тыс. человек. Эти пациенты не больны коронавирусом, ОРВИ или ОРЗ, это обычные люди, которые в силу возраста имеют хронические заболевания», — отметила Гульсина Рудина.

Центры социального обслуживания населения совместно с республиканским Минздравом составляют списки людей старше 65 лет, на его основе создаётся график выездов мобильных бригад.

Так, в Глазовском районе насчитывается 11 муниципальных образований и 123 сельских населённых пункта. Их обслуживает мобильная бригада на автомобиле «ГАЗель», приобретённом в рамках нацпроекта.

«Наша бригада, начиная с марта этого года, оказали медицинские услуги 523 пациентам и совершила 63 выезда. За один раз удаётся охватить разное количество людей. В отдалённых деревнях бывает, что двух осмотрим, но вот в одной из последних поездок врач посетил 15 человек», — рассказала Директор центра социального обслуживания населения Глазовского района Елена Танкова.

В таком режиме мобильные бригады врачей будут работать до конца 2020 года.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.