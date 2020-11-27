В Ижевске стартовал квест добрых и полезных дел

Испытания продлятся две недели.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит двухнедельный квест «Полезные подарки — за полезные привычки!». Горожане будут совершать различные действия, улучшая экологию, помогая обществу и совершенствуя образ жизни. Об этом сообщают организаторы — навигатор по полезным городским сервисам +1Город.

Квест проходит в период с 25 ноября по 8 декабря. Участники, выполняя регулярные задания на сайте и в приложении, будут получать баллы, которые можно обменивать на полезные подарки от партнёров акции: магазины «Л ’Этуаль», здоровые чипсы Веганс, библиотека электронных книг Литрес, издательство МИФ и производитель экопродуктов для дома, здоровья и красоты Greenway.

Задания призваны сократить углеродный след, поддержать нуждающихся и сохранить ресурсы планеты. Например, на 3 дня отказаться от использования пакетов, сдать батарейки в один из пунктов приёма или отчитаться о 10 тыс. сделанных шагов в день и так далее.

Подробнее об участии в квесте можно узнать на сайте.