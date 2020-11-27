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Первая в Ижевске картина на снегу, страницы умерших людей «Вконтакте» и беспорядки на церемонии прощания с Марадоной: что произошло минувшей ночью

08:00, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Первая в Ижевске картина на снегу, страницы умерших людей «Вконтакте» и беспорядки на церемонии прощания с Марадоной: что произошло минувшей ночью
08:00, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
219
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#художник\n#Можга\n#спорт\n#ВКонтакте\n#футбол\n#беспорядки\n#Аргентина
Фото: Кадр из ролика ГТРК «Удмуртия»
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 27 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ледовая арена:

В Можге заканчивается строительство ледовой арены. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Новый спортобъект «Можга» сможет принимать до 450 зрителей. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, остальные работы практически завершены.

На арене можгинцы смогут заниматься хоккеем, катанием на коньках и другими видами спорта, в том числе керлингом. Сейчас спортсменам приходится ездить заниматься в Вавож. В здании также есть тренажерный и гимнастический залы, многофункциональный спортзал для занятий волейболом, баскетболом на 100 зрителей. 

Картины на снегу:

Ижевский художник-дворник Семен Бухарин создал первую картину на снегу в этом сезоне. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Семен Бухарин с помощью щетки нарисовал елки вместе с маленьким зайцем и большим снеговиком. Художник обещает, что эта картина не будет последней.

Специальная метка:

В социальной сети «Вконтакте» начали отмечать страницы умерших людей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

В профилях пользователей будет стоять метка «Страница умершего человека». Такая фраза может появиться, если родственники захотят оставить страницу после смерти близкого и обратятся в службу поддержки с фотографией свидетельства о смерти.

Условия ухода:

Президент США Дональд Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома. Об этом сообщает РБК.

Это произойдет, если выборщики отдадут большинство голосов за конкурента Трампа Джо Байдена. Отметим, что в Америке все еще идет подсчет голосов за будущего президента, но ведущие СМИ США уже отдали победу Байдену. Он набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

Беспорядки на церемонии:

Церемонию прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной пришлось закончить раньше времени из-за массовых беспорядков. Об этом пишет РБК.

Изначально мероприятие должно было завершиться в 16:00. Власти решили продлить его до 19:00, поскольку был большой наплыв гостей.

Тем не менее людей прекратили пускать в 15:55. Такое решение приняли из-за беспорядков. Силовики уже не могли контролировать «посетителей», которые перелазили через заборы президентской резиденции, минуя кордоны и очереди. Правоохранители начали применять резиновые пули, водяные пушки и дымовые шашки. В результате десятки человек получили травмы.

В итоге тело Марадоны увезли на кладбище Джардин в Белла-Виста. Всю дорогу автомобиль ехал в окружении вереницы людей.

Напомним, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

08:00, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
219
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#художник\n#Можга\n#спорт\n#ВКонтакте\n#футбол\n#беспорядки\n#Аргентина