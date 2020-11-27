Первая в Ижевске картина на снегу, страницы умерших людей «Вконтакте» и беспорядки на церемонии прощания с Марадоной: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 27 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ледовая арена:

В Можге заканчивается строительство ледовой арены. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.



Новый спортобъект «Можга» сможет принимать до 450 зрителей. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, остальные работы практически завершены.

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На арене можгинцы смогут заниматься хоккеем, катанием на коньках и другими видами спорта, в том числе керлингом. Сейчас спортсменам приходится ездить заниматься в Вавож. В здании также есть тренажерный и гимнастический залы, многофункциональный спортзал для занятий волейболом, баскетболом на 100 зрителей.

Картины на снегу:

Ижевский художник-дворник Семен Бухарин создал первую картину на снегу в этом сезоне. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».



Семен Бухарин с помощью щетки нарисовал елки вместе с маленьким зайцем и большим снеговиком. Художник обещает, что эта картина не будет последней.

Специальная метка:

В социальной сети «Вконтакте» начали отмечать страницы умерших людей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».



В профилях пользователей будет стоять метка «Страница умершего человека». Такая фраза может появиться, если родственники захотят оставить страницу после смерти близкого и обратятся в службу поддержки с фотографией свидетельства о смерти.

Условия ухода:

Президент США Дональд Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома. Об этом сообщает РБК.



Это произойдет, если выборщики отдадут большинство голосов за конкурента Трампа Джо Байдена. Отметим, что в Америке все еще идет подсчет голосов за будущего президента, но ведущие СМИ США уже отдали победу Байдену. Он набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

Беспорядки на церемонии:



Церемонию прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной пришлось закончить раньше времени из-за массовых беспорядков. Об этом пишет РБК.



Изначально мероприятие должно было завершиться в 16:00. Власти решили продлить его до 19:00, поскольку был большой наплыв гостей.

Тем не менее людей прекратили пускать в 15:55. Такое решение приняли из-за беспорядков. Силовики уже не могли контролировать «посетителей», которые перелазили через заборы президентской резиденции, минуя кордоны и очереди. Правоохранители начали применять резиновые пули, водяные пушки и дымовые шашки. В результате десятки человек получили травмы.



В итоге тело Марадоны увезли на кладбище Джардин в Белла-Виста. Всю дорогу автомобиль ехал в окружении вереницы людей.

Напомним, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.