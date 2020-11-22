Жителей Ижевска попросили сообщать о горках рядом с дорогами

Подобные склоны несут опасность.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске попросили жителей сообщать о несанкционированных горках вблизи проезжих частей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Удмуртии со ссылкой на отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску

«Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции Ижевска совместно с плановым осмотром улично-дорожной сети выясняют, есть ли такие опасные горки на городских улицах. Особое внимание дорожные полицейские уделяют территориям возле школ, где дети чаще всего устраивают зимние забавы и могут случайно попасть под колеса машин, проезжающих рядом», — отметили в ведомстве.

При обнаружении потенциально опасных горок, склонов, съезд которых выходит на проезжую часть, жители могут позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701. Сотрудники Госавтоинспекции в оперативном порядке примут меры по ликвидации таких горок.