11,5 тыс белых цветов смастерили школьники Удмуртии для помощи детям с серьезными заболеваниями

За выходные волонтеры за пожертвования вручили около 1200 поделок.

Ижевск. Удмуртия. Школьники Удмуртии смастерили 11 500 поделок в рамках благотворительной акции «Белый цветок». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

14 и 15 ноября в торговых центрах Ижевска волонтеры рассказывали про акцию, а всем тем, кто сделал пожертвование, дарили символ добра и мира – белый цветок.

За выходные добровольцы вручили более 1200 цветов.

Напомним, цель мероприятия – собрать средства на медицинское оборудование для 4 ребят. Детям необходимы вертикализатор, специальная коляска, ходунки и опора для сидения.

До 20 ноября с 14:00 до 20:00 добровольцы будут работать в торговых центрах «КИТ», «Талисман», «Петровский», «Флагман», молл «Матрица». Закончится акция 21 ноября праздником «Белый цветок» на площадке Свято-Михайловского собора.

Подробнее узнать о нуждающихся в помощи детях, а также сделать пожертвование можно на сайте.