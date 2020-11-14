Жителям Удмуртии предложили написать письмо маме

29 ноября в России отмечается День матери.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии в преддверии Дня Матери предлагают написать письмо маме. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Акцию под названием «Анайлы гожтэт» («Письмо матери») запустил совет женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш». Отметим, что незадолго до этого праздника отмечается Международный день родного языка, а «родной язык» звучит на удмуртском как «анай кыл» («язык матери»).

Написать письмо могут все желающие: дети, взрослые, пожилые, владеющие удмуртским языком. Участникам предлагают выразить на бумаге то, что бы они хотели сказать маме, за что поблагодарить, рассказать, о чем жалеют и другое. Письмо можно разместить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегами Анаелыгожтэт #Удмуртнылкышнокенеш #Женщинаудмуртка или отправить сообщением в группу «Удмурт нылкышно кенеш». Лучшие письма опубликуют в газете «Удмурт дунне».