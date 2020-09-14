Личный прием жителей по вопросам долевого строительства проведут в Удмуртии

Он состоится в режиме видеоконференцсвязи.

Ижевск. Удмуртия. Личный прием жителей по вопросам соблюдения законов в сфере долевого строительства проведут в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Прием в режиме видеоконференцсвязи из студий горрайпрокуратур проведут в среду, 16 сентября, замначальника управления Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе – начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Евгений Панчук совместно с прокурором Удмуртской Республики Артемом Николаевым.

Для того, чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться по телефону 8 (3412) 94-85-39. Позвонить можно в понедельник или вторник с 10:30 до 17:00.