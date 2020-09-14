  • $ 74.89 ↓
  • € 88.68 ↓

Дуэт из Ижевска на «Вечернем Урганте», причина роста Covid-19 в России и победитель Венецианского фестиваля: что произошло минувшей ночью

08:10, 14 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
Дуэт из Ижевска на «Вечернем Урганте», причина роста Covid-19 в России и победитель Венецианского фестиваля: что произошло минувшей ночью
08:10, 14 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
41
0
#спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#Ургант\n#музыканты\n#Минздрав России\n#коронавирус
Фото: Кадр из видео «Вечерний Ургант»
41
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.  

Ижевск. Удмуртия. Первый день рабочей недели, понедельник 14 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Только трус не играет в хоккей!

В Удмуртии может появится первая хоккейная команда для слабовидящих и незрячих детей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Первый подобный тренинг пройдет 14 сентября в Ижевске. Занятие проведет преподаватель из Москвы Леониод Тишкин. В программе — лекция для тренеров, а также мастер-класс на льду для детей, родителей, преподавателей, волонтеров и спортсменов с инвалидностью по зрению.

Участие бесплатное, зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.

Отметим, что хоккей для незрячих — это новое в России направление адаптивного спорта, в котором участвуют как слабовидящие, так и полностью слепые спортсмены.

Удмуртский в массы:

Об удмуртском языке рассказали на странице популярного научного проекта «Образовач». Видеоурок выложили в группе сообщества «Вконтакте».

Лекцию провела преподаватель курсов удмуртского в Москве Ольга Урасинова. Она рассказала об особенностях произношения и грамматике, родстве удмуртского с другими языками, а также поделилась интересными фактами.

Видео опубликовали в рамках проекта «Языки России».

Ижевские Rauf & Faik на «Вечернем Урганте»:

Музыкальная группа Rauf & Faik выступила на популярном шоу «Вечерний Ургант». Вместе с певцом NILETTO дуэт исполнил трек «Если тебе будет грустно».

Отметим, что двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы родились и выросли в Ижевске. В 4 года братья начали заниматься музыкой. В 2015 году исполнители выпустили свой первый клип на песню «Love remind yesterday», а спустя три года Rauf & Faik «взлетели» с треком «Я люблю тебя».

Rauf & Faik x NILETTO - "Если тебе будет грустно". Вечерний Ургант. 11.09.2020

Rauf & Faik x NILETTO с песней "Если тебе будет грустно" VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https:...


Рост Covid-19 в России:

В Минздраве России назвали причину роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, увеличение заболевших в некоторых регионах связано с отпусками.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — отметил министр. 

Добавим, что в России зарегистрировано более миллиона случаев заражения Covid-19.

Победитель Венецианского кинофестиваля:

Американский фильм «Земля кочевников» победил на Венецианском международном кинофестивале. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».

Картину сняла режиссер Хлоя Чжао. В фильме рассказывается о путешествии шестидесятилетней женщины, которая потеряла жилье и кочует по западной Америке.

Отметим, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.

 

 

08:10, 14 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
41
0
#спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#Ургант\n#музыканты\n#Минздрав России\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии

15:59, 11 сентября, 2020
3659

Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор

3029
14:15, 09 сентября, 2020

Итоги дня: возвращение обязательного масочного режима в Удмуртии, ограничение движения в Ижевске и прогноз погоды

2495
18:00, 11 сентября, 2020

Не более 40% положительных коронавирусных проб получают подтверждение со стороны Роспотребнадзора в Удмуртии

2404
16:11, 08 сентября, 2020

Еще 64 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

2332
09:12, 10 сентября, 2020

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

11:26, 10 сентября, 2020
3491

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

1895
18:39, 07 сентября, 2020

И тишина: россиянам объяснили, с какой целью звонят и молчат

1643
10:29, 08 сентября, 2020

Источник в правительстве: нового карантина в России не введут

1400
16:08, 10 сентября, 2020

В Тюменской области проведут проверку после «учений» с захватом в заложники пятиклассников

1300
12:19, 09 сентября, 2020

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

12:33, 07 сентября, 2020
2347

Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

1857
16:59, 07 сентября, 2020

В Греции сгорел лагерь, в котором жили 12,5 тыс беженцев

1445
14:07, 09 сентября, 2020

Ведущий специалист по индейцам Бразилии погиб от руки аборигена

1363
16:13, 11 сентября, 2020

В разрушенном взрывами порту Бейрута вспыхнул новый пожар

1211
15:23, 10 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
2297

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
4162

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8702

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
8054

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
8019

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
7229

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7513

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
15045

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12564

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
10053

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17600

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15584

Статьи

Наталья Оганезова: законопроект о ежегодной денежной выплате к началу учебного года в интересах абсолютно всех родителей

11:31, 11 сентября, 2020
1059

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
2909

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
1312

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2737

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4399

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2497

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
3029

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3828

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
3214

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
3078

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3733

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3500

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
6106

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3542

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4689

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
5127

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6952

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3625

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
3279

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4872