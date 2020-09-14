Дуэт из Ижевска на «Вечернем Урганте», причина роста Covid-19 в России и победитель Венецианского фестиваля: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Первый день рабочей недели, понедельник 14 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.
Только трус не играет в хоккей!
В Удмуртии может появится первая хоккейная команда для слабовидящих и незрячих детей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.
Первый подобный тренинг пройдет 14 сентября в Ижевске. Занятие проведет преподаватель из Москвы Леониод Тишкин. В программе — лекция для тренеров, а также мастер-класс на льду для детей, родителей, преподавателей, волонтеров и спортсменов с инвалидностью по зрению.
Участие бесплатное, зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.
Отметим, что хоккей для незрячих — это новое в России направление адаптивного спорта, в котором участвуют как слабовидящие, так и полностью слепые спортсмены.
Удмуртский в массы:
Об удмуртском языке рассказали на странице популярного научного проекта «Образовач». Видеоурок выложили в группе сообщества «Вконтакте».
Лекцию провела преподаватель курсов удмуртского в Москве Ольга Урасинова. Она рассказала об особенностях произношения и грамматике, родстве удмуртского с другими языками, а также поделилась интересными фактами.
Видео опубликовали в рамках проекта «Языки России».
Ижевские Rauf & Faik на «Вечернем Урганте»:
Музыкальная группа Rauf & Faik выступила на популярном шоу «Вечерний Ургант». Вместе с певцом NILETTO дуэт исполнил трек «Если тебе будет грустно».
Отметим, что двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы родились и выросли в Ижевске. В 4 года братья начали заниматься музыкой. В 2015 году исполнители выпустили свой первый клип на песню «Love remind yesterday», а спустя три года Rauf & Faik «взлетели» с треком «Я люблю тебя».
Rauf & Faik x NILETTO - "Если тебе будет грустно". Вечерний Ургант. 11.09.2020
Rauf & Faik x NILETTO с песней "Если тебе будет грустно" VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https:...
Рост Covid-19 в России:
В Минздраве России назвали причину роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, увеличение заболевших в некоторых регионах связано с отпусками.
«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — отметил министр.
Добавим, что в России зарегистрировано более миллиона случаев заражения Covid-19.
Победитель Венецианского кинофестиваля:
Американский фильм «Земля кочевников» победил на Венецианском международном кинофестивале. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».
Картину сняла режиссер Хлоя Чжао. В фильме рассказывается о путешествии шестидесятилетней женщины, которая потеряла жилье и кочует по западной Америке.
Отметим, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.