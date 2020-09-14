Дуэт из Ижевска на «Вечернем Урганте», причина роста Covid-19 в России и победитель Венецианского фестиваля: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Первый день рабочей недели, понедельник 14 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.



Только трус не играет в хоккей!



В Удмуртии может появится первая хоккейная команда для слабовидящих и незрячих детей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.



Первый подобный тренинг пройдет 14 сентября в Ижевске. Занятие проведет преподаватель из Москвы Леониод Тишкин. В программе — лекция для тренеров, а также мастер-класс на льду для детей, родителей, преподавателей, волонтеров и спортсменов с инвалидностью по зрению.



Участие бесплатное, зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.



Отметим, что хоккей для незрячих — это новое в России направление адаптивного спорта, в котором участвуют как слабовидящие, так и полностью слепые спортсмены.

Удмуртский в массы:



Об удмуртском языке рассказали на странице популярного научного проекта «Образовач». Видеоурок выложили в группе сообщества «Вконтакте».



Лекцию провела преподаватель курсов удмуртского в Москве Ольга Урасинова. Она рассказала об особенностях произношения и грамматике, родстве удмуртского с другими языками, а также поделилась интересными фактами.

Видео опубликовали в рамках проекта «Языки России».



Ижевские Rauf & Faik на «Вечернем Урганте»:



Музыкальная группа Rauf & Faik выступила на популярном шоу «Вечерний Ургант». Вместе с певцом NILETTO дуэт исполнил трек «Если тебе будет грустно».



Отметим, что двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы родились и выросли в Ижевске. В 4 года братья начали заниматься музыкой. В 2015 году исполнители выпустили свой первый клип на песню «Love remind yesterday», а спустя три года Rauf & Faik «взлетели» с треком «Я люблю тебя».

Рост Covid-19 в России:



В Минздраве России назвали причину роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.



По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, увеличение заболевших в некоторых регионах связано с отпусками.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — отметил министр.

Добавим, что в России зарегистрировано более миллиона случаев заражения Covid-19.



Победитель Венецианского кинофестиваля:

Американский фильм «Земля кочевников» победил на Венецианском международном кинофестивале. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».



Картину сняла режиссер Хлоя Чжао. В фильме рассказывается о путешествии шестидесятилетней женщины, которая потеряла жилье и кочует по западной Америке.

Отметим, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специального приза 77-го Венецианского кинофестиваля.