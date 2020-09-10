В Ижевске появится современная площадка для подготовки биатлонистов

Глава города Олег Бекмеметьев рассказал о реконструкции тира во Дворце творчества.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в четверг, 10 сентября, вместе с руководителем Федерации биатлона Удмуртии, трёхкратным чемпионом мира и двукратным призёром Олимпийских игр Иваном Черезовым обсудил перспективы реконструкции тира во Дворце детского (юношеского) творчества.

Тир площадью 320 квадратных метров был открыт в 1980-е годы. И сегодня здесь подготовку по стрельбе проходят более 420 ребят, которые занимаются в Школе полиции «СтрИж», Школьной ассоциации юстиции и права, в спортивных секциях «Зимний полиатлон» и «Биатлон».

«Это уникальное место, единственный тир для подготовки спортсменов по биатлону. Сам Дворец творчества — уже целая комплексная площадка: спортивный зал, бассейн, стрелковый тир. Рядом прекрасная набережная для пробежек, лыжная трасса в районе улицы Песочная. Отсюда, как в пирамиду, выстраиваются успехи наших ребят от массового спорта до спорта высших достижений», — прокомментировал Иван Черезов.

В тире Дворца детского (юношеского) творчества в течение пяти лет юные биатлонисты постигают азы этого вида спорта. Выпускники секции в дальнейшем переходят в спортивную школу олимпийского резерва по биатлону, входят в сборную Удмуртской Республики по биатлону, становятся победителями чемпионатов и первенств мира по биатлону.

За счёт средств Федерации биатлона Удмуртии была переоборудована комната хранения оружия — в соответствии с требованиями безопасности. Олег Бекмеметьев отметил, что это уже большой вклад в процесс реконструкции тира, который должен стать современной стартовой площадкой в подготовке биатлонистов.

«До 1 октября 2020 года МКУ «Горстрой» подготовит техническое задание на проектирование реконструкции объекта, далее будем разрабатывать проект в части переоборудования материально-технической базы», — сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.